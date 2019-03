Politsei soovitab: soetage oma eakatele lähedastele mobiiltelefon, see võib päästa nende elu

Möödunud reedel sai politsei teate, et Tartu vallas on kadunud 83-aastane Lembit, kes ööseks koju ei tulnud. Lähedane hindas, et see ei ole Lembitu tavapärane käitumine ja reeglina ta ööks kodust ära ei jää. Politsei käivitas mehe leidmiseks otsingud. Eakal tõsiste terviseprobleemidega mehel ei olnud mobiiltelefoni, kuna ta ei oskavat seda kasutada.

Nii alustasid politseinikud tööd tema kodukandis, käies ukselt uksele ning kogudes külaelanikelt infot Lembitu levinumate liikumissuundadest ja peatuskohtadest. Kogutud infot kontrolliti järjepanu, kuni üks vihjetest viis ka sihile ja aitas päästa Lembitu elu. Esmalt leidsid politseinikud ühe kalmistu juurest mehe jalgratta ning edasi liikudes sealt lähistelt ka mehe enda. Ta oli abitus seisundis ja alajahtumise tunnustega.

„Seekord läks hästi ja olgugi, et eakas ja tõsiste terviseprobleemidega mees oli enam kui ööpäeva lageda taeva all külmas vastu pidanud, ei pruugi see iga kord nõnda õnnelikult lõppeda. Mobiiltelefonist olnuks mehele suur kasu abi kutsumisel, samamoodi otsijatele tema asukoha kiiremal tuvastamisel,“ nentis Lõuna prefektuuri operatiivjuht Kristjan Tommingas.

Ta soovitas, et nooremad pereliikmed võiksid oma eakatele lähedastele hankida töökindla vastupidava aku ja nuppudega mobiiltelefoni. „Püüdke üheskoos minimaalselt selgeks teha, kuidas teie eakad lähedased saaksid mobiiltelefonil 112 helistada ja abi kutsuda. Sellega võite päästa nende elu,“ ütles operatiivjuht.

Sel aastal on politseile laekunud 757 teadet kadunud inimestest, neist kaks kolmandikku olid vanuses 10-17 aastat.