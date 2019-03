Politsei sai valimispäeval paarkümmend pöördumist

"Näiteks anti meile mitmel korral teada, et valimisjaoskonnas puudub korrektne silt, on ainult suunda näitav nool. Edastasime need tähelepanekud valimiskomisjonile," ütles Ild Delfile.

Kõige enam teateid sai politsei aga valimisreklaami kohta. "Näiteks tajusid inimesed sõidukil või haagisel olevat kujutist valimisreklaamina," märkis Ild.

Korra olid erakonna voldikud jäetud lauale samas ostukeskuses, kus toimus ka hääletamine. "Mitmes teates toodi välja, et keegi tegi keelatud valimisagitatsiooni. Samuti saime mitmeid teateid valimisreklaamist sotsiaalmeedias, mis ei ole valimispäeval lubatud," lisas Ild. Korra anti politseile teada ka joobes ja teisi inimesi häirivast inimesest.

"Kontrollisime ja hindasime kõiki selliseid teateid ning vajadusel ka sekkusime," kinnitas Ild.

Selleks, et saaks kõikidele valimistega seotud kutsetele kiiresti reageerida, tegi täna tööd tavapärasest rohkem politseinikke, samuti arvestasid patrullid valimistega ka oma marsruute valides.