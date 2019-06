Politsei saab üha rohkem teateid kadunud inimeste kohta, eriti valmistavad muret korduvalt jooksu pistvad noored

Greete Palgi RUS

Kadunud inimestest teavitatakse politseid üha rohkem. Foto: Madis Veltman

Politsei on mures. Kui 2013. aastal teatati neile 1592 kadunud inimesest, siis mullu oodati politsei abi kolm korda rohkem, et leida 4699 inimest. Igast kümnest kadunud inimesest kuus on aga alaealised ja neist omakorda 80 protsenti põgenevad korduvalt. Just tihti kodust lahkuvate noorte pärast palus politsei siseministeeriumilt ennetustööga abi.