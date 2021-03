Politsei saab maskivastaseid ilmselt alates maist trahvida

Praegu on kooskõlastusringil nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmise seadus. Juriidikast lohisevast eelnõust nähtub eelkõige see, et terviseamet saab nakkushaiguse epideemilise leviku korral võtta appi politsei- ja piirivalveameti, häirekeskuse, päästeameti või mõne muu korrakaitseorgani.

Lisaks on appi kutsutud organisatsioonil avaliku võimu volitused selles ulatuses, mis ülesande täitmisesse asutus appi võeti. Lisaks oleks politseil õigus ise trahvida neid, kes rikuvad nakkushaiguste tõrje nõudeid.

Koroona muudab eelnõud

Eelnõust leiab veel ühe muudatuse, mis selgelt seotud just koroonapandeemiaga. Nimelt võiks terviseamet pärast eelnõu jõustumist kohustada inimesi kandma isikukaitsevahendeid ja kasutama isikukaitsemeetodeid. Lihtsalt tähendab see, et terviseamet saab kohustada inimesi maske kandma või näiteks kaubanduskeskustesse sisenedes käsi puhastama ja nii edasi.

Eelnõu näeb ette, et need, kes rikuvad epideemilise leviku tõkestamise nõudeid, saab trahvida kuni 300 trahviühikuga, juriidilisi isikuid aga kuni 32 000 euroga. Üks trahviühik on 4 eurot, seega võiks maskivastast trahvida kuni 1200 euroga.

Sotsiaalministeeriumi kommunikatsioonijuht Oskar Lepik ütles, et valitsus arutab teemat tuleva nädala alguses, misjärel liigub eelnõu edasi riigikogusse. “Eelnõu peaks olema vastu võetud mai alguseks,” lisas ta.