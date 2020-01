Politsei puistas Ida-Tallinna keskhaiglat

Milles need toimingud täpsemalt väljendusid, kas kedagi on ka kinni peetud, Delfiga vestelnud pressinõunik täpsustada ei soovinud. Ajahelt Postimees kirjutab, et haigla "juhatuse liikmeid" olevat kinni peetud.

"Menetlustoimingute läbiviimist" kinnitas Delfile ka Ida-Tallinna keskhaigla juhatuse liige, ravijuht Ene Halling. Siiski ei soovinud juhatuse liige täpsemalt selgitada, mis haiglas toimus. Küsimusele, et kas keegi on kinni peetud, vastas Halling lakooniliselt, et tema sellekohane info puudub, väidet otsesõnu kinnitamata ega ka ümber lükkamata.