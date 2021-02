Politsei pidas Talvingu rünnakut uurides kinni Vesterineni. Lisaks tegeletakse teiste teadusnõukoja liikmete ohutuse tagamisega

ERR kirjutas, et PERH-i ülemarsti Peep Talvingu ründamise uurimise käigus on politsei pidanud kinni juristi ja koroonapiirangute vastase aktivisti Andrei Vesterineni. Siiski pole selge, kas Vesterinenil oli mingi roll Talvingu rünnakus. Kolmapäeva õhtul torgati Talvingu sõiduauto üks rehv läbi ja talle visati näkku tundmatut ainet, mis Delfi andmetel oli uriin.

Andrei Vesterinen on jurist, kes jaanuari lõpus helistas teadusnõukoja liikmele Irja Lutsarile, salvestas nende omavahelise kolmveerandtunnise telefonikõne ja jagas seda avalikult. Lisaks aitas ta kaasa maskiprotesti korraldamisele novembri lõpus Vabaduse väljakul.

Liikmete ohutus

Teadusnõukoja värskeim liige, Tartu ülikooli psühholoogia instituudi afektiivse psühholoogia vanemteadur Andero Uusberg kinnitas, et politsei on ka temaga ohutuse teemadel ühendust võtnud. “Meie on edastatud kontaktisik, kellega vajadusel ühendust võtta ning uuel nädalal tehakse põhjalikum briifing,” ütles Uusberg. Kohtumisel peaksid nõukogu liikmed saama politseilt täpsemad juhised enda ohutuse tagamiseks.