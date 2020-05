Politsei pidas Iklas kinni ebaseaduslikult piiri ületanud inimesed, kes olid hiilinud Lätti alkoholi ostma

Eile pärastlõunal märkasid politseinikud Ikla piiripunkti lähedal 28-aastast naist ja 31- ning 45- aastast meest, kes liikusid Lätist Eesti poole. Kahe riigi piiri suundusid nad ületama kohas, mis pole selleks ette nähtud.

"Politseinikud suundusid ühes koostööpartneritega neile vastu ja pidasid nad kinni," rääkis Lääne prefektuuri operatiivstaabi juht Üllar Kütt. "Politseinikud olid neid mõni päev varem ka hoiatanud, kui nad kavatsesid Eestist Lätti lahkuda kohas, mis selleks ette nähtud ei olnud," märkis Kütt.

Küti sõnul mõistab ta eriolukorra tavatust, sest inimesed on harjunud takistusteta liiklema Eesti ja Läti vahel. "Samas on meil praegu taaskehtestatud piirikontroll ja piiri ületamine selleks mitte ettenähtud kohas pole lubatud," rääkis ta. Staabijuht selgitas, et mitmekesi vales kohas piiri ületamine on kriminaalkorras karistatav ja seltskonna suhtes alustati menetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb Eesti Vabariigi ebaseaduslikku piiriületust grupina.

"Esialgse info kohaselt käisid naine ja mehed Lätis alkoholi soetamas ning soovisid Eestisse naastes vältida kodus viibimise kohustust. Seetõttu vältisid nad ka ajutist piiripunkti," sõnas Kütt.

Teised piiriületuskohad on piiriületuseks suletud teesuluga ning kaetud mehitatud valvega. Riiki tohib Läti piiril siseneda üksnes selleks ette nähtud ajutiste piiripunktide kaudu. Kuigi riigist väljuval suunal piirikontrolli ei teostata, tohib ka riigist väljuda ainult Ikla, Valga, Lilli ja Murati punktide kaudu.

Karistusseadustik näeb ebaseadusliku piiriületuse eest ette rahalist karistust või kuni aastast vangistust.