Politsei palus sünnitava naise juurde kiirustanud mehe trahvi kohtul tühistada

Põhja prefekt Kristian Jaani rääkis, et politsei peab eelkõige inimesi aitama ja selles olukorras ei olnud politsei perele piisavalt toeks. "Saades teada, et mees kiirustab koju sünnitava naise juurde, saanuks politseinikud teda aidata ja leida viisi, kuidas mees võimalikult ruttu koju saaks. Kiiruseületamine on alati ohtlik ning sellistes olukordades oleme varasemalt inimestele ka abi pakkunud," sõnas ta.

Pereisa pöördus rahatrahvi vähendamiseks kohtusse. Juba jaanuaris edastas politsei kohtule oma seisukoha, milles palusime rahatrahvi tühistada.

7. jaanuaril kella 15.45 paiku märkasid liikluspolitseinikud Tallinna-Narva maantee 31. kilomeetril Narva suunal liikumas sõiduautot Toyota Hilux. Sõiduki kiiruseks mõõdeti 136 km/h alas, kus on lubatud sõita kuni 90 km/h. Teekate oli märg, sadas lörtsi ning õues oli hämar.

Politseinikud andis sõidukijuhile peatumismärguande.

Autot juhtis 37-aastane mees, kes selgitas, et ületas kiirust jõudmaks koju oma naise juurde, kes sünnitab. Politseinik täpsustas kuuldut ja küsis, kas pere on koju kutsunud kiirabi, mida mees ka kinnitas.

Sõiduki andmete kontrollimisel selgus, et sõiduki tehnoülevaatus aegus eelmise aasta oktoobri lõpus.

"Igal politseinikul on kaalutlusõigus ning otsuse tegemisel hinnatakse juhtumi kõiki asjaolusid. Nii kaalub politseinik rikkumise raskusastet, ilmastikuolusid, juhi ütlusi, auto seisukorda ja teisi liiklustingimusi nagu näiteks rikkumise toimepanemise aega, kohta või liiklustihedust antud ajahetkel," selgitas Jaani.

Tol hetkel otsustas politseinik kõiki asjaolusid arvesse võttes inimesele sellise karistuse määrata.

Sünnituse võttis vastu paari 10-aastane poeg, pere pisima lapsega on kõik hästi.