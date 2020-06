Politsei palub Aivar Mäe alandamist kogenud naistel nende poole pöörduda, et saaks uurimist alustada

"Artikli ilmumise hetkeks ei olnud keegi sellesisulise infoga politsei poole pöördunud. Mõistame, et emotsionaalselt on tegemist väga keeruliste üleelamistega, ent julgustame kõiki, kes tunnevad, et neid on vääriti koheldud, politseisse pöörduma. Edastasime läbi artikli autori naistele ka politseiniku telefoninumbri, kellele helistades saavad nad oma loo ära rääkida ja nõu küsida," ütles Kesklinna jaoskonna ennetus-menetlustalituse juht Jelena Mirošnitšenko Delfile.

Mirošnitšenko sõnas, et teinekord kardavad naised sarnaste juhtumite puhul politseisse pöörduda, sest arvavad, et nende nimed tulevad kuidagi avalikuks. "Meie poole pöördujaid politsei ei avalikusta," kinnitas ta.

"Tahame naisi, kes räägivad avaldatud artiklis oma kogemusest väidetava seksuaalse ahistamisega töökohas, aidata. Palume kõigil artiklis kirjeldatud episoodides osalenutel ja tunnistajatel pöörduda esimesel võimalusel politsei poole," sõnas Mirošnitšenko.

Mäe eitab süüdistusi

Reedel koguneb Estonia teatri nõukogu, et Aivar Mäe ahistamissüüdistusi arutada. Nõukogu liige Arne Mikk märkis eile Delfile, et rahvusooperis on Mäel palju toetajaid, aga mis otsus langetakse, selgub homme.

Mäe ise on süüdistused tagasi lükanud ja nimetanud nende tagamaadena oma "ülemeelikut huumorisoont ja karakterit". Mäe vabandas eile avalikus pöördumises inimeste ees, keda tema loomuomadused negatiivselt puudutanud on.