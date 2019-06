Politsei palub abi hooldekodust lahkunud 43-aastase Marguse leidmiseks

Mehel on suhkruhaigus ning hommikul peab ta kindlasti ravimeid võtma. Politseinikud otsisid Margust eri kohtadest, kuid tulemuseta. Otsingutel kasutati teenistuskoera ja drooni.

Mees on kõhna kehaehitusega, tal on lühikesed pruunid juuksed. Hooldekodust lahkudes olid tal jalas sinist värvi dressid, seljas mustriga tumesinine džemper. Mees võis olla paljajalu või sokkide väel. Margusel on amputeeritud varvas, sel põhjusel ta lonkab.

Kõigil, kes omavad infot mehe asukoha kohta, palutakse politseiga ühendust võtta telefonil 112.