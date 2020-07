Politsei palub abi 41-aastase Aeda ja tema poja asukoha tuvastamisel

Aet on umbes 158-160 sentimeetrit pikk, tumepunaste juuste ja kõhna kehaehitusega. Naine kannab prille. Kodust lahkudes oli naisel kaasas leopardimustriga õlakott. Naise poeg Rainer on kõhna kehaehitusega, tal on tumepruunid lühikesed juuksed ning ta kannab prille. Kodust lahkudes olid tal jalas sinised botased ja kaasas must kilejope.

Mõlemad võivad kanda ka kaitsevärvuses nokamütsi.

Nii Aedal kui Raineril olid kodust lahkudes kaasas dokumendid ja mobiiltelefon, mis praegu on välja lülitatud.

Politsei palub kõigil, kes on Aeta ja Rainerit näinud või omavad infot nende võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112.