Politsei palub abi: 29-aastane Jekaterina on lapsega endiselt kadunud. Ta võib ringi liikuda Lasnamäe, Klooga või Ämari piirkondades

Jekaterina lahkus 5. mai keskpäeval Mustamäel asuvast terviseasutusest ning viimati nähti teda eile Lasnamäel. Naine viibib tõenäoliselt koos oma lapsega. Jekaterina võib vajada kõrvalist abi.

Politsei on kontrollinud naise elukohta ja temaga seotud teisi aadresse, kuid pole tema asukohta tuvastanud.

Lääne-Harju valla noorsoopolitseinik Liina Soodla ütles, et politsei on kontrollinud korduvalt erinevaid Jekaterinaga seotud aadresse, kuid pole naist ega last seni leidnud. "Jätkame tema võimalike viibimiskohtade kontrollimist," ütles Soodla.

Jekaterina võib ringi liikuda Lasnamäel, Klooga või Ämari piirkonnas. Ta võib kasutada rohelist ja beeži värvi ning musta käepidemega lapsevankrit.

Politsei palub kõigil, kes on Jekaterinat alates eile lõunast näinud, anda sellest teada hädaabinumbril 112.