Politsei palub abi 15-aastase Mirelle asukoha kindlakstegemisel

Mirelle lahkus 17. augustil Nõmmel asuvast turvakodust ning ei ole sinna tagasi pöördunud. Lahkudes olid tal seljas tumeroheline kampsun ja musta värvi jope. Mirellel on õlgadeni tumedad juuksed, ta on kõhna kehaehitusega ja ta on umbes 160cm pikk.

Kui keegi teab midagi Mirelle asukohast või on teda näinud, palutakse sellest teada anda hädaabinumbril 112.