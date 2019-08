Politsei otsib Viljandimaal oma kodust lahkunud 50-aastast Priitu

Täna sai politsei teate, et eilsest õhtust pole oma koju Sürgaverre naasnud 50-aastane Priit, kes läks lähedastele sõnagi lausumata kodust ära ning seni pole kellelgi mehe asukohast teadmist.

Politsei käivitas otsingud ning on praeguseks üle kontrollinud kohaliku kaupluse ja selle ümbruse, maakonda jäävad haiglad ning muudki viibimiskohad, ent meest leida ei ole õnnestunud. Kuna on võimalus, et mees on oma kodukandist liikunud juba kas rongi või mõne muu transpordi vahendi abil Viljandi linna, kontrollib politsei ka sealseid piirkondi ja tänavaid. Otsingud jätkuvad paralleelselt nii mehe kodukohas kui ka Viljandis.

Priit on umbes 175 cm pikk ning tumehallide lühikeste juustega. Tal on jalas helehallid dressipüksid ja seljas arvatavasti rohekas fliis.

Kui keegi on viimase päeva vältel kirjeldusele vastavat meest näinud, palutakse sest teatada hädaabinumbril 112