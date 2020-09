Politsei otsib Valga vallas hooldekodust lahkunud 42-aastast Vitalijst

Vitalijst nähti viimati eile õhtul kella 19 paiku, kui ta hooldekodu territooriumilt teadmata suunas minema jalutas. Politsei asus teate saamise hetkest kohe kontrollima ümbruskonda ning teid, mida mööda Vitalijs võiks liikuda, kuid seni ei ole meest leitud ning otsimist jätkatakse.

Politseinikud on suhelnud nii hooldekodu personali, sealsete elanike kui ka kohalike elanikega. Muuhulgas rääkisid politseinikud täna ka kohaliku bussijuhiga, kelle sõnul nägi ta Vitalijsele sarnanevat meest sisenemas Taheva bussipeatusest ühissõidukile, mis Tartusse sõitis. See info on veel kontrollimisel.

Oma tervisliku seisundi tõttu võib mees käituda ettearvamatult ning ta võib kõrvalise abita ohtu sattuda. Mees on ka varem sarnaselt hooldekodust lahkunud, kuid siis ta tuli ise mõne aja möödudes oma elupaika tagasi.

Vitalijs on 170 cm pikk, tal on mustad lühikesed juuksed ning lühike habe. Hooldekodust lahkudes olid tal jalas halli värvi püksid, seljas tuulepluus ja peas heledat värvi nokamüts. Mobiiltelefoni mehel ei ole.

Kui keegi on kirjeldusele vastavat meest näinud, palub politsei sellest teada anda hädaabinumbril 112.