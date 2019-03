Politsei otsib Tartus kadunuks jäänud naist

Eile õhtul sai politsei teate, et lähedastel puudub alates pühapäevast kontakt 54-aastase Nataliaga, kes tol õhtul sõbranna pool Tartu linnas Kaunase puiesteel asuvas korteris viibis. Kuivõrd Kaunase puiestee korteris läks vali pidu tol õhtul sedavõrd lärmakaks, kutsusid naabrid pidulistele politsei ning korrakaitsjad viisid Natalia tol õhtul kella 18 ajal arestikambrisse kainenema. Hommikul kella 8 paiku, mil naine oli end kaineks maganud ning koduteeks välja puhanud, lahkus ta Tartus Riia tänaval asuvast arestimajast ning suundus linna poole. Vestluse arestimaja korrapidajaga andis naine kinnitust sellest, et läheb bussile ja koju. Paraku naine siiski seni koju Koosale ei ole naasnud ning tagasi sõbranna korterisse Kaunase puiesteele niisamuti mitte.

Lähedased tunnistavad, et keskealine naine on varemgi sarnaselt kodustele sõna jätmata mõneks päevaks eemale jäänud. Neil puhkudel on ilmnenud, et ta veetis aega kodust eemal mõne sõbranna või tuttava juures.

Telefoni Natalial kaasas ei ole, see on välja lülitatud ja koju jäänud, mistõttu puudub võimalus naiselt endalt uurida, kus ta viibib ning kas temaga on kõik hästi.

Praeguseks on politsei suhelnud naise võimalike tuttavatega ning üle kontrollinud Tartu linna erinevaid aadresse, kus ta peatuda ja aega veeta võiks. Niisamuti on kontrollitud sedagi, ega naine mõnes raviasutuses viibi. Seni ei ole kontrollkäigud Tartu linna erinevates piirkondades tulemusi andnud, kuid otsingud jätkuvad.

Natalia on kõhnema kehaehitusega ja umbes 160 cm pikk. Seljas on naisel tume poolmantel, jalas dressipüksid ja tumedad saapad ning peas valge müts.

Kui kellelgi on infot Natalia võimalikust asukohast või on teda pärast 11. märtsi hommikut näinud, palutakse sest teatada hädaabinumbril 112.