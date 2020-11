Politsei otsib Tartus kadunud Arnoldit

Politsei palub inimeste abi, et leida 57-aastane Arnold, keda viimati nähti täna kella 11 ajal Tartus Räni linnaosas Ringteel.

Arnold on umbes 170 cm pikk. Tal on seljas kapuutsi ja embleemiga must-valge jope, jalas tumedad püksid ja valged spordijalanõud. Õlal kannab mees musta kandilist kotti. Tal on valgest metallist rihmaga käekell ning kaelas kuldkett. Mehe ninal on arm.

Arnold võib liikuda Aardla tänaval kortermajade vahel. Seda piirkonda on kontrollinud ka politseipatrullid, kuid meest praeguseks leitud ei ole.

Politsei palub kõigil, kes teavad midagi Arnoldi võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112.