Politsei otsib Tartus kadunud 25-aastast Aitit

Meest nähti viimati ööl vastu reedet, 6. detsembrit kella 1.25 ajal Tartus jalakäijate sillal, kus ta lahkus neljast sõbrast. Telefonitsi saadi temaga ühendust samuti 6. detsembri öösel. Pärast seda mees enam kõnedele ei vastanud, tema telefon on välja lülitatud.

Ülemine foto on tehtud 5. detsembri õhtul üritusel, kus Aiti viibis ning teine foto linna valvekaamerast (Aiti on fotol paremal) on tehtud ajal, mil mees ühes sõpradega kesklinnast Turusilla poole suundus ning seal kella 1.25 ajal sõpradest lahkudes kadunuks jäi. Mees pidanuks jõudma kas oma ööbimiskohta Tartus Vanemuise tänaval või siis lähedase juurde Narva maantee ühiselamusse, kuid sinna ta ei ole senini jõudnud.

Foto: Politsei

Foto: Politsei

Politsei on kontrollinud üle mehe võimalikud viibimiskohad lähedaste ja sõprade juures, ühiselamud, muud majutuskohad, haiglad, baarid, peamised liikumissuunad kesklinnas ja sealt edasi Narva maantee suunas, ka Emajõe ümbrus. Lisainfo kogumine ja otsingud jätkuvad, politseile on seejuures abiks nii lähedased, Aiti sõbrad ja teised vabatahtlikud.

Sõprade kirjelduse ja kaamerapiltide järgi on teada, et Aitil oli seljas must jope, mille hõlmad eest lahti ning jope all beež pintsak. Jalas olid tal tumedad teksad ja mustad kingad. Aiti kannab prille, kaasas oli tal arvutikott.

Kui keegi on meest näinud pärast 6. detsembri ööd, andke sest palun teada hädaabinumbril 112.