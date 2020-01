Politsei otsib Tartumaal kadunuks jäänud 28-aastast Siimu

Tartumaa piirkonnavanem Anti Peiponen rääkis, et Siimu lähedased pöördusid 16. jaanuari õhtupoolikul politsei poole ning andsid teada, et neil pole õnnestunud mitme tunni vältel noore mehega kontakti saada. „Fakt, et mehe telefon oli juba pikemat aega välja lülitatud, tema käitumine ja suhtlus sõpradega tavapäratu ning asukoht teadmata, hakkasid lähedased Siimu pärast muretsema ning palusid seetõttu noore mehe asukoha tuvastamiseks meie abi,“ kirjeldas piirkonnapolitseinik.

Siim PPA

„Otsingumeeskond on möödunud päevil üle kontrollinud nii Siimu kodukoha Nõo vallas kui ka tuttavate aadressid Tartu linnas ja selle lähiümbruses. Oleme sest saadik pidevalt suhelnud mehe lähedaste, sõprade, koolikaaslastega, kuid keegi neist ei tea Siimust midagi. Lisaks oleme tuvastanud, et Siim on neil päevil Lõuna-Eestis ringi liikunud. Politseile teadaolevalt oli mees 17. jaanuari ennelõunasel ajal Tartus ja pealelõunal Elva vallas ning viimati nähti teda väidetavasti 18. jaanuaril Otepää vallas Arula kandis. Paraku ei ole politseil õnnestunud meest neist kontrollitud piirkondadest leida, mistõttu otsingud jätkuvad kuniks mehe asukoht on kindlaks tehtud,“ selgitas Peiponen.

Siimul olid jalas pruunid talvesaapad ja hallid dressid. Seljas kandis ta paksu karvase kraega musta värvi talveparkat, tumedat salli ning pakse kindaid. Kaasas oli tal roheline seljakott.

Kui keegi on kirjeldusele vastavat meest näinud või omab infot tema võimalikust asukohast, palutakse sest teada anda hädaabinumbril 112.