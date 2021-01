Politsei otsib Tartumaal kadunud Viktoriat, kelle töötava mootoriga auto leiti maantee äärest

Täna öösel kella 1 ajal sai häirekeskus teate töötava mootoriga tühjast hõbedast värvi Mazdast Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel Sinikülas, umbes 30 kilomeetrit Tartust. Politseinikud selgitasid välja, et autoga oli samal õhtul mõned tunnid tagasi Tallinnast Tartu suunas sõitma hakanud 25-aastane Viktoria.

Viimane kontakt naisega oli lähedastel kesköö paiku ning tema telefoni positsioneering näitas asukohaks Siniküla piirkonda, kuid praeguseks on naise telefon välja lülitatud.

Politseinikud asusid naist piirkonnast otsima ning ala kammiti läbi ka otsingukoertega. Samuti kontrollisid politseinikud öösel piirkonna üle drooniga. Kuni varahommikuni väldanud maastikotsingud jätkuvad ning ümbruskonda kontrollivad praegu koerajuhid koos otsingukoertega ning ala kammitakse läbi ATVga.

Viktoria on saleda kehaehitusega ja umbes 160 cm pikk. Naise juuksed on värvitud roosaks ja ta kannab ninaneeti. Viktorial on seljas punane mantel ning tal võib kaasas olla halli värvi kass, keda ta kannab värvilises kandekotis.

Politsei palub kõigil, kes on Viktoriat liikumas näinud või omavat teavet tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112 või helistades 5306 9480.