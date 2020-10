Politsei otsib Tartumaal kadunud Ülot

Politseile laekus info, et esmaspäevast, 19.oktoobrist alates on teadmata kadunud 39-aastane Ülo, kes lahkus keskpäeval oma töökohalt kellelegi sõna jätmata. Viimati nähti meest liikumas sama päeva õhtupoolikul, kui ta jalgrattal Luualt Maarja-Magdaleena suunas liikus. Peale seda on teadmata, kus mees liigub või kellega aega veedab.

Politsei asus teate laekudes kontrollima võimalikke viibimispaiku nii Tartu- kui ka Jõgevamaal, kus mees seni kogutud infole tuginedes liikuda või aega veeta võiks. Niisamuti on suheldud Ülo tuttavate ja majanaabritega, ent ka neil puudub teadmine, kus mees olla võiks. Otsingud mehe leidmiseks jätkuvad.

Ülol on seljas must tagi, peas värviline müts, jalas mustad dressipüksid ja musta värvi tossud.

Kui keegi on otsitavat meest näinud või teab, kus ta viibida võiks, palub politsei sest teada anda hädaabinumbril 112.