Politsei otsib Tartumaal kadunud 53-aastast Andrest

Andres on lühemat kasvu, tal on tumepruunid lühikesed juuksed ja tema näol on armid. Andres ei räägi ja ta vajab igapäevatoimingutes abi. Käies on talle iseloomulik käsi sirgelt kõrval hoida.

Kodijärve külas asuvast elukohast lahkudes oli Andresel seljas helesinine dressipluus ja jalas heledad dressipüksid.

Politseinikud on Andrest tema elukoha ümbrusest otsinud ja kogunud infot tema võimaliku viibimispaiga kohta. Seni pole teda leida õnnestunud. Võimalusel palub politsei piirkonna maaomanikel hoida silmad lahti põldudel, tühjade hoonete ümbruses ja kõrvalistes kohtades, kuhu inimesed tavaliselt ei satu.

Politsei palub kõigil, kel on infot Andrese võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112.