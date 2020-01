Politsei otsib Tapal kadunuks jäänud 25-aastast Hansu

Hansul oli seljas roheline jope ja jalas musta värvi püksid. Mees on 180 cm pikk ja kõhna kehaehitusega.

„Tartu elanik Hans on eelnevalt telefonitsi suhelnud oma sõpradega ja rääkinud neile oma plaanidest külastada erinevaid kohti nii Lääne-Virumaal kui ka Tartumaal. Politseinikud kontrollisid viimase ööpäeva jooksul võimalikke kohti, kus Hans võiks viibida, ja on suhelnud mehe lähedaste ning sõpradega, kuid tema asukoht on kindlaks tegemata. Mehe telefon on välja lülitatud,“ ütles Rakvere politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Joel Alla.

Politseinik lisas, et mehe lähedased ja sõbrad on tema pärast väga mures ja mehe otsimist jätkatakse.

Politsei palub inimestel, kes on Hansu näinud või kel on infot tema asukohast, anda sellest teada hädaabinumbril 112. "Kui info sellest, et teda otsitakse, peaks jõudma Hansu endani, siis palume, et ta kindlasti esimesel võimalusel oma lähedaste või politseiga ühendust võtaks,“ lisas Alla.