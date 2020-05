Politsei otsib Tapa vallas hooldekodust lahkunud 63-aastast Andreid

Andreid nähti hooldekodus viimati südaöö paiku ning tema kadumine avastati täna varahommikul kella poole kuue ajal. Politsei asus teate saamise hetkest kohe kontrollima ümbruskonda ning teid, mida mööda Andrei võiks liikuda, kuid seni ei ole meest leitud ning otsimist jätkatakse.

Oma tervisliku seisundi tõttu võib Andrei kõrvalise abita ohtu sattuda. Mees on ka varem sarnaselt hooldekodust lahkunud, viimati tänavu aprillis. Siis leidis politsei mehe tänu tähelepaneliku kodaniku vihjele Tõõrakõrve küla lähistelt

Andrei on 1.70 m pikk ja ta on keskmise kehaehitusega. Tal on hallid lühikesed juuksed, seljas hallide ja punaste triipudega kampsun ning jalas dressipüksid ja sussid.

Kui keegi on kirjeldusele vastavat meest näinud, palume sest teatada hädaabinumbril 112.