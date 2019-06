Politsei otsib Tallinnas kadunud 45-aastast Irinat

Lähedased pöördusid politseisse eile, 13. juunil. Naise mobiiltelefon jäi koju, kuid tal olid kaasas dokumendid ja sularaha.

Politseinikud tegid kindlaks, et Irina ei viibi haiglates. Ühiskaarti kontrollides selgus, et viimati kasutas Irina ühistransporti 5. juunil ehk kadumise päeval. Politseinikud kontrollisid kohti, kus naine tavatseb aega veeta, kuid Irinat pole õnnestunud leida.

Irina on 165 cm pikk, ta on täidlasema kehaehitusega, tal on helesinised silmad, tumepruuni-punast värvi juuksed. Tal oli seljas pikk must-kollane või must-punane seelik ning musta värvi vest, kaasas on tal musta värvi kark.

Kõigil, kellel on infot Irina asukoha kohta, palub politsei ühendust võtta telefonil 112.