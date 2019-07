Politsei otsib Tallinnas kadunud 27-aastast Annat

Esialgsetel andmetel lahkus Anna oma elukohast Õismäe teelt täna öösel. Viimane kontakt lähedastega on tal olnud läbi sotsiaalmeedia veidi enne kella kolme. Pärast seda on naise mobiiltelefon on välja lülitatud. Politseil on alust arvata, et Anna tervis ja elu võib olla ohus.

Politseinikud on suhelnud naise isa ja lähemate sõbrannadega, et välja selgitada tema võimalik asukoht. Kontrollitud on ka ümbruskonda, meditsiiniasutusi ja suuremaid keskusi, kuid tema viibimiskohta pole seni õnnestunud tuvastada. Anna võib liikuda jalgsi või ühistranspordiga.

Anna kannab tavaliselt tumedaid või musta värvi riideid ning ta kannab prille. Tal on pikad juuksed, mis üldjuhul on patsikummiga kinni. Naine kaalub umbes 90 kg ning tal võib kaasas olla Adidase arvutikott.

Politsei palub kõigil, kes on Annat näinud või kel on infot tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada telefonil 112.