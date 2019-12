Politsei otsib Tallinnas kadunud 23-aastast Cärolini

Täna teatas politseile murelik lähedane, et Cärolin ei ole jõudnud koju ning temaga ei saa ühendust. Politsei on suhelnud naise lähedastega ja kontrollinud tema võimalikke asukohti. Otsingutele kaasati ka politseikoer. Seni kogutud andmed viitavad sellele, et naine võis liikuda Pääsküla raba piirkonnas, kuid paraku ei ole Cärolini asukohta õnnestunud tuvastada.

Cärolin on umbes 165 cm pikk ning tal on pruuni värvi õlgadeni juuksed. Seljas peaks tal olema must jope, mille kapuutsiäärele on lisatud karv.

Politsei palub kõigil, kes märkavad Cärolini, sellest teada anda numbril 112.