Politsei otsib Raplas kadunud 30-aastast Raini

Rain lahkus oma kodust Rapla linnas neljapäeva öösel vastu reedet teadmata suunas ega ole sinna seni naasnud. Mehe telefon on kodus.

Politseinikud on praeguseks kogunud infot lähedastelt ja sõpradelt ning kontrollinud paiku, kuhu Rain minna võis. Tema isikukirjeldus on edastatud piirkonnas liikuvatele patrullidele.

Rain on keskmise kehaehitusega ja umbes 185 cm pikk. Tal on heledad lühikesed juuksed ja pruunid silmad. Võimalik, et Rainil on seljas sinist värvi õhuke kilejope, musta värvi püksid ja musta värvi talvesaapad.

Politsei palub kõigil, kes on Raini liikumas näinud või omavat teavet mehe võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112.