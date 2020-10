Politsei otsib Rakveres vallas kadunud Eilikest

Viimane kontakt oli lähedastel Eilikesega 16. oktoobri hommikupoolikul, mil nad naisega telefonitsi rääkisid. Peale seda on teadmata, kus Eilike viibib. Kodust lahkudes jättis naine maha oma isiklikud asjad ning sest ajast on välja lülitatud ka tema mobiiltelefon. Ringi võib naine liikuda musta värvi sõiduautoga BMW, mille numbrimärk on 176 MRL. Seni kogutud teave annab alust arvata, et kõrvalise abita võib naise tervis ja elu ohtu sattuda.

Politsei asus teate laekudes naist otsima ning praeguseks on üle vaadatud võimalikud viibimispaigad tema kodu lähistel nii Lasila kui ka Karunga külas. Suheldud on ka naise lähedaste ning kolleegidega, kuid keegi neist ei tea, kus naine olla võiks. Otsingud naise leidmiseks jätkuvad.

Eilikesel oli kodust lahkudes jalas mustad kingad, teksad ning seljas tumesinine parka. Ta on umbes 165 cm pikk, kõhna kehaehituse ning pruunide õlgadeni ulatuvate juustega,

Kui keegi on otsitavat naist näinud või teab, kus ta viibida võiks, palub politsei sest teada anda hädaabinumbril 112.