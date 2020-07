Politsei otsib Pärnus kadunud 25-aastast Jakot

Täna pärastlõunal sai häirekeskus teate kadunud Jakost, keda viimati nähti eile õhtul kella 20.30 ajal Pärnus Riia maanteel Circle K tanklas.

Mees lahkus tanklast jalgsi ja jäi ka kaamerasalvestisele, kuid ei ole teada, kuhu ta bensiinijaamast lahkudes suuna võttis. Jako telefon on välja lülitatud. Terviseseisundi tõttu võib mees kõrvalise abita hätta sattuda.

Politseinikud kontrollivad praegu võimalikke kohti, kuhu mees võis minna ning tema isikukirjeldus on edastatud patrullidele.

Jako on kõhna kehaehitusega ja umbes 178 cm pikk. Tal on hallid silmad ja tumedad lühikesed juuksed. Seljas on tal suure pildiga musta värvi T-särk ning jalas musta värvi pikad küljetaskutega püksid ning beežid kõrgema säärega vabaajajalatsid. Jako kannab tumedate raamidega prille.

Politsei palub kõigil, kes on Jakot näinud või kel on infot tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada telefonil 5199 8082 või hädaabinumbril 112.