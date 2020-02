Politsei otsib Paldiskis hoolekandeasutusest lahkunud 77-aastast Valerit

Valeri lahkus hoolekandeasutusest 13. veebruaril ning pole siiani tagasi tulnud. Mees on ka varasemalt omavoliliselt asutusest lahkunud, kuid on alati kas ise või tähelepanelike kaaskodanike abil tagasi jõudnud. Valeri võib läbida pikki vahemaid hääletades ning küsida juhiseid Narva jõudmiseks. Mobiiltelefoni mehel kaasas ei ole. Patrullpolitseinikud on otsinud meest Paldiski lähedusest, kuid hetkel puudub info tema võimaliku liikumissuuna kohta.

Valeri on 150 cm pikk, kõhna kehaehitusega ning kiilaspäine. Lahkudes olid tal seljas tumesinist värvi jope, jalas musta värvi dressid ja tumedad saapad. Peas oli mehel tume kootud müts ja käes kilekott.

Kadunud Valeri Foto: PPA

Politsei palub kõigil, kes on Valerit näinud või kel infot tema võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112.