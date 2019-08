Politsei otsib liiklusõnnetuse kohalt lahkunud jalgratturit

Esialgsetel andmetel liikus 51-aastane naine jalgrattaga mööda Pärnu maantee kõrval olevat kergliiklusteed suunaga Hiiu tänava poolt Salve tänava suunas. Pärast Vääna tänava ületamist sõitis jalgrattaga liikunud naisele tagant otsa tundmatu rattur, kes lahkus sündmuskojalt. Vigastada saanud naine toimetati haiglasse.

"Viimase kahe päeva jooksul on see mitmes juhtum, kui liiklusõnnetuse üks osaleja lahkub sündmuskohalt ning peame pöörduma pealtnägijate poole, et tema isik tuvastada. Sündmuskohalt lahkumine on väga murettekitav tegu," ütles Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse avariigrupi juht Tanel Pajumaa.

"Kahetsusväärsuselt palju on ka juhtumeid, kui keegi kahjustab pargitud sõidukit ja lahkub, olles täiesti teadlik oma teost."

Pajumaa paneb südamele, et isegi stressirohkes situatsioonis peab säilitama inimlikkuse ja esmalt pakkuma kannatada saanud osapoolele abi. "Liiklusõnnetusesse sattudes peab meeles pidama, et kui ei tea, kuidas käituda, helista 112. See ennetab tõenäoliselt nii mõndagi probleemi," lisas politseinik.