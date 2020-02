Politsei otsib Lääne-Virumaal kadunud Galinat

Galinat nähti viimati täna hommikul, kui ta lahkus oma elukohast Aseri alevikus. Kodust lahkudes ütles ta naabrinaisele, et läheb passi vahetama, kuid üheski PPA teeninduses ei ole Galina täna käinud ning on teadmata, kuhu ta liikus. Naisel võib esineda probleeme mäluga ning ka tema koha- ja ajataju on kohati ekslik, mille tõttu võib ta olla hädas.

Politsei on kogunud lähedastelt infot ja selgitab võimalikke marsruute, mida mööda Galina võis liikuda. Ühtlasi kontrollivad patrullid tema kodulähedasi metsateid.

Galina on umbes 1.55 m pikk, kõhna kehaehitusega ning halliseguste lühikeste juustega. Tal oli lahkude seljas hele mantel ning peas roosakas barett.

Politsei palub kõigil, kes on Galinat tänase päeva vältel näinud, anda sellest teada hädaabinumbril 112.