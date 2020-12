Politsei otsib kodust lahkunud 15-aastast Karolinet

Lähedased andsid politseile teada, et tütar on mitu päeva kodust ära olnud ja kõnedele ei vasta. Võimalik, et tüdruk lahkus Põlvas asuvast elukohast edasi Tartusse, kus ta praegugi viibib.

Politsei on suhelnud tüdruku sõprade ja tuttavatega, samuti kontrollinud Tartus erinevaid aadresse, kus ta viibida võiks. Neiu on varemgi vanemate teadmata kodust pikemaks ajaks lahkunud, kuid siis aja möödudes ise koju tulnud. Praegu puudub aga teadmine, kus ta viibida võiks ning kas temaga on kõik hästi.

Karoline on umbes 170 cm pikk, keskmise kehaehitusega, juukseid kannab enamasti lahtiselt ning seljas kannab ilmselt tumedaid riideid.

Kui kellelgi on infot Karoline asukohast, palutakse sest teada anda häirekeskuse numbril 12.