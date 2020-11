Politsei otsib Kiviõlis elavat 26-aastast Martinit

Häirekeskusele andsid murelikud lähedased Martini kadumisest teada täna. Sõbrad suhtlesid Martiniga viimati telefoni teel 26. oktoobril, kui ta viibis enda sõnul Pärnus. Pärast seda pole lähedastel ega sõpradel temaga ühendust õnnestunud saada.

Politseinikud asusid 26-aastast Martinit koheselt otsima ja on kontrollinud tema võimalikke viibimispaiku ning suhelnud tema tuttavate ning perega. Seni pole aga õnnestunud tema asukohta tuvastada. Martini mobiiltelefon on välja lülitatud.

Martin on umbes 175cm pikk ja kõhna kehaehitusega. Tal on lühikesed tumedad juuksed ja lähedaste sõnul olid tal viimati seljas tumedad riided. Lähedaste sõnul lahkus Martin oma Kiviõlis asuvast kodust musta värvi sõiduautoga Audi A6, mille registreerimismärk on 761TNM.

Politsei palub kõigil, kel on infot Martini võimaliku viibimispaiga kohta sellest teada anda hädaabinumbril 112 või kirjutada e-mailil taavi.unuks@politsei.ee.