Politsei otsib Keilas kadunud 67-aastast Tõnu

Lähedaste sõnul lahkus Tõnu oma Keila Kruusa tänava kodust 9. augustil ja ei ole siiani tagasi tulnud. Varem ei ole mees nii pikalt oma kodust eemal olnud. Lähedaste sõnul ei ole Tõnul kaasas telefoni ega ravimeid, mida ta igapäevaselt tarvitab, mistõttu võib mees hätta sattuda.

Tõnu liigub jalgsi harilikult vähe, mistõttu on vähetõenäoline, et ta pikema teekonna kõndides ette on võtnud. Politsei on koos lähedastega kontrollinud meditsiiniasutusi ja tema võimalikke teekondi, samuti vestelnud mehe tuttavatega, kuid tema asukoht on seni tuvastamata.

Tõnu on umbes 165 cm pikk ja jässakama kehaeitusega. Kodust lahkudes oli tal seljas hall jope ja sinised teksapüksid ning jalas musta värvi kingad. Peas kannab ta halli sonimütsi.

Politsei palub kõigil, kes on meest pärast 9. augustit näinud või omavad infot tema asukohta anda sellest teada hädaabinumbril 112.