Politsei otsib kadunud 19-aastast noormeest

Viimati liikus Kristo oma musta värvi Volvoga 22. märtsi lõuna paiku Pärnus.

Kristo kadumisest sai politsei teate eile lõuna ajal, kui murelikud lähedased andsid häirekeskusele teada, et nad ei ole noormehega mitu päeva ühendust saanud, tema telefon on välja lülitatud ja pole teada, kus ta viibida võib.

Kuressaare politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Kent Puiestee rääkis, et politsei on alates noormehe kadumise kohta teate saamisest kogunud infot tema võimalike liikumissuundade ja viibimispaikade kohta. "Viimane info Kristo asukohast on meil 22. märtsist, kui meile teadaolevalt liikus ta oma autoga ringi Pärnus. Paraku ei ole teada, kuhu ta sealt edasi võis minna. Suhtleme noormehe sõprade ja tuttavatega, et kontrollida tema võimalikke asukohti," rääkis Puiestee.

Kristo on umbes 175 cm pikk, kõhnema kehaehitusega ja ta kannab prille. Kristol oli Järvamaal Säreverest asuvast kooli ühiselamust lahkudes seljas hallikasroheline jope, jalas musta värvi dressipüksid ja musta värvi Nike spordijalatsid ning peas tume müts. Ta sõidab ringi musta värvi sõiduautoga Volvo V40, mille registreerimismärk on 004 MSC.

Kõigil, kes on märganud või märkavad kirjeldusele vastavat noormeest ja/või autot, palub politsei sellest teada anda telefonil 5806 6810.