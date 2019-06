Politsei otsib Häädemeestel kadunud 45-aastast Ailit

Naine lahkus 13. juuni õhtul oma kodust Häädemeeste vallas Metsapoole külas ning politsei selgitas, et järgmise päeva varahommikul olla teda nähtud Häädemeestel Majaka külas Lemme teel. Neid kohti on politsei ka kontrollinud, ent seni tulemuseta ja naise asukoht on endiselt teadmata. Teada on, et naine võib terviseprobleemidest tulenevalt kõrvalise abita hätta sattuda, mistõttu alustas politsei aktiivselt kohe ka tema otsingut.

Võimalik, et naine väldib teadlikult kontakti kõrvaliste inimestega, mis teeb tema märkamise ja abistamise ilmselt tavapärasest keerukamaks.

Naisel võib peas olla kollane nokamüts, seljas sinine dressipluus ja jalas hallid dressipüksid.

Kui kellelgi on abistavat infot, mis aitaks Aili asukohta selgitada, palutakse sest teatada hädaabinumbril 112.