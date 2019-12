Politsei otsib endiselt Kadrinas kodust lahkunud 83-aastast Eldurit

„Eldur lahkus Kadrinas oma kodust 4. detsembril. Järgmisel päeval laekus politseile erinevaid vihjeid, kus Eldurit oli nähtud. Oleme neid kontrollinud, aga paraku ei ole need meid meheni viinud," rääkis Rakvere politseijaoskonna piirkonnavanem Kristi Rist.

"Pärast Elduri kadumist on politsei teostanud suure hulga jõududega korduvaid otsinguid nii Kadrinas kui ka maastikul Kadrina ümbruses, abiks on olnud erinevad ametkonnad. Kaasatud on olnud ka droon ja helikopter," lisas ta.

"Viimased suuremahulised maastikuotsingud viidi läbi 18. detsembril, kus lisaks politseile ja politseikoertele oli kaasatud 100 kaitseväelast, keskkonnainspektsioon ATV-ga ja päästeamet drooniga. Kontrollisime raudtee ja jõeäärseid alasid, metsi ning Kadrina vana siirupi-ja tärklisevabriku hoonete tagust ala. Kahjuks ka sel korral otsingud tulemust ei andnud," nentis Rist.

Tänaseni ei ole õnnestunud Elduri asukohta tuvastada, seega palub politsei inimestel, kes elavad Kadrinas või Kadrina ümbruses, üle vaadata oma majapidamised- tagahoovid, kuurid, kasvuhooned ning muud hooned, mis on lukustamata. Samuti palutakse ühendust võtta neil, kes võisid Elduri sarnase mehe autole võtta või nägid Eldurit sõidukisse istumas. Kõik, kes on Eldurit näinud või teavad infot tema asukoha kohta, palub politsei sellest teada anda häirekeskuse lühinumbril 112.