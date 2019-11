Politsei otsib 15-aastast Renatat

Teada on, et tüdruku ema pani nooruki 24. oktoobril Tartust Tapale suunduva rongi peale, ent kooli ta ei ilmunud ja kodustel pole teadmist, kuhu ta minna võis. Tüdruk on ka varem korduvalt omavoliliselt lahkunud nii, et lähedastel puudub teadmine, kus ta aega veedab. Nendel kordadel on ta üles leitud ja tagasi koduste juurde või erikooli viidud.

Renata võib liikuda kas Tartumaal või Tamsalu kandis, kuid välistatud ei ole ka teised piirkonnad. Kodust lahkudes oli Renatal seljas musta värvi jope heleda karvase kapuutsiga, jalas mustad püksid ja musta värvi jalatsid. Neiu kannab prille ning tal on kaasas must spordikott. Mobiiltelefoni on neiu välja lülitanud.

Kui kellelgi on infot Renata võimalikust asukohast, palutakse sest teada anda politseile telefonil 112.