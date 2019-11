Politsei otsib 15-aastast Kristjanit

Häirekeskusele teatasid vanemad Kristjani kadumisest eile. Viimati nägid vanemad Kristjanit 2. novembril kodus, Viimsi vallas. Tema edasine asukoht on teadmata, kuid ta võib liikuda Harku valla kandis.

Politsei on suhelnud Kristjani lähedaste ning sõpradega ja kontrollinud tema võimalikke viibimispaiku, kuid Kristjanit leidnud ei ole.

Kristjan on umbes 185 sentimeetrit pikk ja saleda kehaehitusega. Tal on hallikas-rohelised silmad ja heledad juuksed, mis on tihti taha kammitud. Tal võib seljas olla hall kapuutsiga dressipluus, must karvase kraega jope ja peas must Nike nokamüts. Jalas võivad Kristjanil olla mustad kitsad teksad, mis on põlvede juurest puruks rebitud ja mustad Nike tossud.

Politsei palub kõigil, kes on näinud kirjeldustele vastavat isikut või omavad infot Kristjani asukoha kohta, sellest teada anda häirekeskuse lühinumbril 112.