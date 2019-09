Politsei operatiivjuht Valdo Põder Aivar Rehe kadumisesest: jah, me räägime suitsiidi võimalusest

Samas pole politsei ühtegi versiooni uurimises välistanud. „On täiesti arusaadav, et sellise inimese kadumise puhul tekib palju eri versioone ja spekulatsioone,” möönis Põder. „Me ei saa ühtegi neist seni kõrvale heita, kuni pole suutnud tõendada vastupidist. Aga hetkel kogutud informatsiooni alusel oleme suunanud otsingud Rehe kodu lähiümbrusele.”

Siiski ei eitanud Põder, et muu hulgas arvestab politsei ka võimalusega, et Rehe võib olla röövitud. Tõenäosusust, et Rehe võiks olla Eestist lahkunud, ei osanud Põder hinnata. „Kuni me teda Eestist leidnud ei ole, võib see olla üks versioon,” märkis ta. Mõttekäigu kohta, et Rehe võis ehk koostöövalmiduse eest uurimisorganitega saada näiteks uue identiteedi, sõnas Põder: „Versioone on mitmeid, ei saa seda kinnitada ega ümber lükata. Välistada ei saa midagi, aga peamine versioon see kindlasti ei ole. Hetkel töötame versiooniga, et ta on kuskil kodu lähedal, mitte väga kaugel, ja me püüame teda sealt leida. See on hetkel meie ainus otsingupiirkond.”

Rehel ei olnud politsei andmetel kodunt lahkudes mitte midagi kaasas. Politsei on kogunud infot tema lemmikkohtade kohta, kus ta on jalutanud ja millest ta on rääkinud. Kui kaua aktiivsed otsingud kestavad, ei ole praegu täpselt teada, tänase päeva lõpuni aga kindlasti. Kui Rehet pole selleks ajaks leitud, jäädakse ootama inimeste vihjeid. „Kui kadunud inimene on suitsiidi toime pannud, siis leitakse ta mõnikord hiljem kuskilt, kuhu politsei leidnud ei ole,” märkis Põder.

Danske panga Eesti filiaali juht Aivar Rehe läks eile hommikul kodust jalutama ja ei tulnud tagasi. Politsei alustas kiirelt otsinguid, mis jätkuvad täna.

Aivar Rehe juhtis kümmekond aastat Danske Eesti haru - ajal, mille selle kaudu käis ulatuslik rahapesu. Eelmisel aastal algatas prokuratuur selle kohta uurimise, Rehele pole kahtlustust esitatud.