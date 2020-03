Politsei operatiivjuht: oleme nädalavahetusel populaarsemates kogunemiskohtades täiendatud jõuga väljas

„Kõige olulisem on, et inimesed ise saaksid aru, et see on meie kõigi jaoks. Mida täpsemalt ja paremini nad piirangutest kinni peavad, seda kiiremini olukord tõenäoliselt läbi saab. Õnneks saab öelda, et enamus inimesi saab sellest väga hästi aru,” ütles Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk.

Tema sõnul siin-seal noored veel kogunevad, kuid kui politsei selgitab neile olukorra tõsidust, saadakse aru. „Ühtegi konflikti ei ole olnud, et keegi hakkaks vaidlema või enda õigust taga ajama. Saavad aru, lähevad ilusti laiali. Pigem on hoopis ootamatum mure eakamad inimesed, kes poes või apteegis käies unustavad ennast istuma ja juttu rääkima, päris pikaks ajaks. Ja siis tekivad sellistmoodi kogunemised,” kirjeldas Virk.

Ta pani noorematele pereliikmetele südamele: vanemate ja vanavanematega kokkusaamine ei ole praegu mõistlik, aga telefoni või muu suhtluskanali läbi võiks oma eakatele meelde tuletada, mille pärast selline olukord hetkel on. Ja loomulikult tuua neile poest või apteegist kõike vajalikku, et vanemad saaksid end hoida liigsetest kontaktidest.

Eelseisev nädalavahetus tundub politseile eriti töine tulevat, sest vabad päevad ja ilus ilm toob kodus püsivad inimesed tõenäoliselt välja. Seda näitasid juba möödunud laupäev-pühapäev, kus näiteks Viru raba täitus loodusesõprade ja Tallinnas Stroomi rannal avati grillhooaeg. Virk lubab, et politsei on sellistes nn kuumkohtades väljas. Ja kuigi inimlikult on aru saadav, et inimesed tahavad olla väljas, on siiski ülimalt vastutustundetud olla suures massis koos.