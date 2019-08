Politsei ootab Keskerakonna büroos toimunud peo kohta lisainfot

Kesklinna jaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Jelena Mirošnitšenko ütles, et politsei uuris meedias seni avaldatud materjali toimunu kohta ja kogus täiendavat infot.

"Kuid ühelegi süüteole viitavad tunnused politsei hinnangul hetkel puuduvad. Kui kellelgi on toimunu kohta lisainfot, palume seda jagada politseiga," sõnas Mirošnitšenko.

Keskerakonna pressiesindaja Andre Hanimägi sõnul on Hiie parteile tunnistanud, et alkoholi kontoriruumides tarbiti, kuid narkootikume mitte. „Senimaani ei ole ma näinud mingit tõestust, et peale alkoholi seal midagi muud ka tarvitati. Mina seal kohal ei olnud, seega ei saa ma kinnitada ei üht ega teist,” ütles Hanimägi Eesti Päevalehele.

Andres Hiie vabandas hiljem erakonnakaaslaste ees ning edastas, et narkootikumide tarbimist ei saa ta kinnitada.

Peaminister Jüri Ratas ütles, et ei kiida pidu heaks. Kas Hiie jätkab büroo nõunikuna, vastutab Ratase sõnul erakonna peasekretär Mihhail Korb.