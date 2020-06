Politsei on jaanipühadel suurte jõududega väljas

Politsei- ja Piirivalveameti operatiivjuht Tago Trei sõnas, et jaanipühade ajal on iga-aastaselt politsei väljas suurte jõududega, et ohuolukordi ennetada või vajadusel kiirelt sekkuda ja inimesi aidata.

„Väljakutsete teenindamise kõrval hoiavad politseinikud ja abipolitseinikud pilku peal ka erinevatel väiksematel jaanipidustustel. Samuti patrullivad politseinikud ja piirivalvurid paatidega veekogudel, kuhu sooja ilmaga enam inimesi puhkama ja pidutsema koguneb,“ kirjeldas ta.

Ta märkis, et suurimaks riskiteguriks on pühade ajal alkoholi kuritarvitamine ning purjuspäi tehtud valikud, mis inimese enda ja teinekord teisedki ohtu seavad. „Igas peoseltskonnas võiks olla kaine grupijuht, kes on vajadusel teistele autojuhiks, hoiab sõpru purjusujumise eest ning aitab ennetada joobes inimeste arveteklaarimisi, mis kaine kõrvalpilguta vägivaldseks võivad minna,“ rääkis ta.

Politseioperatsioone liikluse rahustamisel alustas politsei juba möödunud nädalavahetusel. Kokku kontrolliti nädalavahetusel Eestis üle 15 000 sõidukijuhi kainust ning kõrvaldati liiklusest üle saja joobes juhi. Lisaks tabati pea pooltuhat kiirusületajat. „Need numbrid on muret tekitavad ning kahetsusväärselt tõi nädalavahetus kaasa mitu rasket liiklusõnnetust, milles kaotas elu neli inimest. Liikluse rahustamiseks ja inimeste abistamiseks suurendasime pühade ajaks planeeritud patrullide arvu nüüd veelgi, samuti on kasutusel mobiilsed kiiruskaamerad,“ tõi operatiivjuht välja.

Liikluse kõrval andsid möödunud nädalavahetusel tooni ka perevägivallajuhtumid, kus politsei abi vajas enam kui sada vaimse või füüsilise vägivalla ohvrit. Varasemad aastad on näidanud, et pühade ajal kahekordistub perevägivallajuhtumitest teada andmiste arv. „Kodu on iga inimese turvalisim koht, kus keegi ei tohiks kannatada pereliikmete vägivaldususe tõttu. Kui on vahetu oht inimesele, tuleb helistada 112 ning abi kutsuda. Palume ka naabritel olla tähelepanelik kõrval korterist kostuva suhtes. Kui on kuulda nuttu ja karjumist, võib tegu olla lähisuhtevägivallaga,“ sõnas operatiivjuht.