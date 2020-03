Politsei: need, kes on järjekorra lõpus, jõuavad Ikla piiripunkti 3-4 tunni pärast

“Hiljemalt homme hommikuks läheb piiriületus Iklas kiiremaks, võimalik, et juba täna õhtul,” ütles Kõplas ja lisas, et politsei hakkas täna lõunast otsima lisatööjõudu leevendamaks tekkivaid järjekordi. Praegu on politseil piiripunktis abis maksu- ja tolliamet, kaitseliit, kiirabi töötajad ning abipolitseinikud. "Me teeme omalt poolt koos partneritega kõik, et piiriületus oleks kiire ja tekitaks võimalikult vähe ebamugavusi ning palume kõigilt mõistvat suhtumist," lisas Kõplas.

Tänalõunase seisuga on politsei pidanud piirilt tagasi saatma 15 isikut. “Need olid inimesed, kes tahtsid tulla Eestisse turismi eesmärgil,” põhjendas Kõplas. “Kindlasti laseme Eestisse tulla kõigil Eesti kodanikel ja püsielanikel.“

Piirilt lastakse lisaks kaubaveole läbi ka välismaalased, kes suunduvad oma kodumaale läbi Eesti. Enamasti on need rootslased ja soomlased.

Ikla piiripunktis tehakse piiriületajatele ka tervisekontrolli. “Täna just oli üks haigussümptomitega inimene, kellega kiirabi vestles, kuid tema sümptomid ei liigitunud koroonaviiruse alla,“ ütles Kõplas. Kehatemperatuuri mõõtmise võimalus on nii politsei- kui meditsiinitöötajatel.

Kohustuslikku karantiini pole kedagi veel Ikla piiripunktist saadetud, kuid selleks ollakse vajadusel valmis. “Tegelikult on inimesed, kes üle piiri liiguvad, väga teadlikud ja koostööaltid, isegi siis, kui nad on 5-6 tundi järjekorrras seisnud,” kirjeldas Kõplas ja lisas, et eile öösel oli järjekord üle viie kilomeetri pikkune. “Üks veoautojuht oli öelnud, et vahepeal oli järjekord ka üle 10 kilomeetri, ei tea, kas see ka tõsi oli, aga selge see, et järjekord oli pikk, sest kõrvalt on kõik piiripunktid täielikult suletud.”

Lisaks Ikla piiripunktile saab Eestisse lõuna poolt siseneda ka Valga, Lilli ja Murati piiripunkti kaudu. Kaido Kõplase sõnul on Ikla vaieldamatult suurima koormusega piiripunkt Eestis.