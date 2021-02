Politsei: meil on Talvingu ründaja tabamiseks head niidiotsad

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre ütles Delfile, et seni kogutud info annab alust arvata, et rünnak ei olnud juhuslik, vaid kurjategija ootas kannatanut ning oli ründamiseks valmistunud. "Praeguse tööversiooni kohaselt võis rünnaku põhjuseks olla PERHi ülemarsti tegevus teadusnõukojas, kuid täpne motiiv selgub uurimise käigus," lisas ta.

Kriminaalmenetlus teo toimepanija leidmiseks jätkub. Tambre ütes, et nädalavahetusel vaadati läbi veel kümnete valvekaamerate materjali ning tänaseks on politseil olemas head „niidiotsad“, millega tõsiselt töötatakse.

Politsei on saanud palju kõnesid meedias avalikustatud videot näinud inimestelt.. Tambre sõnul näitab see, et vägivallal ei ole tänases ühiskonnas kohta ning politsei ja avalikkuse ühiseks eesmärgiks on leida kurjategija võimalikult kiiresti.

Kahtlustati vale isikut

Möödunud neljapäeval pidas politsei PERHi ülemarsti ründamises kahtlustatavana kinni 36-aastane mehe, kuid ta vabastati ta järgmise päeva lõunal. "Sündmuskohal ja selle lähistelt kogutud tõendid nagu turva- ja linnakaamerate materjal, kõneeristused ning kriminalistide kogutud jäljed viitasid mehe võimalikule seotusele rünnakuga ning asjaolude täpsustamiseks oli vaja võtta tema ütlused ja teha läbiotsimisi," rääkis politseinik.

Kinnipeetud mees andis oma ütlused selle kohta, kus ta rünnaku toimumise ajal viibis, politseinikud kontrollisid infot ning kuna tema ütlused leidsid kinnitust, vabastati ta kahtlustuse alt.

Politsei suhtleb teadusnõukoja liikmetega, et olles valmis reageerima võimalikele ohtudele. Politsei Tegevuse kõiki detaile ei ole võimalik avaldada, kuid kohtume teadusnõukoja liikmetega oma täiendava toe pakkumiseks. Teadlased peavad saama teha oma tööd julgelt ja kartmata, mistõttu anname endast parima, et neile turvatunnet pakkuda.