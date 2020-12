Politsei: ligi 90 protsenti idavirulastest kannab avalikes ruumides maski

Ida prefektuuri kriisistaabi juhi Üllar Kustala sõnul on avalikus ruumis maskikandjate osakaal märkimisväärselt tõusnud. „Kui kaks nädalat tagasi ei kandnud kaubanduskeskustes maski iga kolmas inimene, siis tänaseks on pilt muutunud palju paremaks – nüüd kaitseb nii ennast kui seeläbi ka teisi koguni üheksa inimest kümnest. Kuigi viiruse tõrjumise ning üksteise hoidmise mõttes on maskikandmine muutunud normiks, tekitab jätkuvalt muret see, et osa elanikke ei hoia poodides üksteisega vahemaad,“ ütles Kustala.

Terviseameti Ida regiooni juht Marje Muusikus avaldab heameelt, et aina rohkem elanikke püüab teineteist haiguse eest kaitsta. „Inimeste vastutustundlikum käitumine on kindlasti väga hea märk sellest, et viirusesse suhtutakse tõsiselt ning et elanikud tahavad üheskoos panustada selle tõkestamisse. Kui piirangutest peetakse järjepidevalt kinni, näeme esimesi positiivseid mõjusid juba kolme-nelja nädala pärast. Siinkohal on väga oluline, et saabuvad pühad mööduksid kitsas pereringis,“ sõnas Muusikus.

Selgitustöö käigus jagati maske nii abivajajatele kui ka neile, kes maski maha unustanud või ei olnud seda endale soetanud. Vajadusel hakkavad kohalike omavalitsuste esindajad, päästjad ning politsei jagama maske ka lähipäevadel.