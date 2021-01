Politsei leidis Tartumaal kadunud Viktoria

Toimetas: Greete Palgi RUS 1241

Foto on illustreeriv. Foto: Argo Ingver

Viktoria võttis oma lähedastega ise ühendust ning politseinikud selgitasid välja, et naine viibib Harjumaal ja temaga on kõik korras. Praegu on selgitamisel, mis põhjusel jäi naise auto Sinikülla ning kuidas täpselt ta sealt Harjumaale tagasi sai.