Politsei leidis droone kasutades rappa eksinud marjulised

Politseinik lisas, et naisega oli kõik korras ning temagi toimetati auto juurde, kus teda eakas sõbranna juba ees ootas hoolimata sellest, et viimane oli vahepeal jõudnud uuesti metsa marjule minna. Õnneks sel korral ei uidanud eakas naine metsasügavusse, püsis autode läheduses ja politseinikud tõid ta tihnikust taas kiirelt välja.

Eilsetel otsingutel osalenud välijuht tõdes, et marjuliste sedavõrd ladus leidmine sai võimalikuks eeskätt seetõttu, et naised olid metsa läinud korraliku ettevalmistusega. "Neil olid seljas soojad riided, kaasas täislaetud akuga mobiiltelefon ja tuletegemise vahend. Lisaks ei häbenetud hättasattumisest teada anda ja aegsasti abi kutsuda. Sedavõrd kiire pääsemine sai sel korral aga võimalikuks siiski just tänu kaasas olnud tikkudele, süüdatud lõkkele ja üles kerkinud märgusuitsule," rääkis Kaljuvee.